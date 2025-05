Morgan Stanley passa a ver tendência de alta para a maioria dos ativos dos EUA, exceto o dólar

(Reuters) - O Morgan Stanley passou a ver tendência de alta para a maioria dos principais ativos dos Estados Unidos, elevando sua posição em relação às ações e aos Treasuries para "overweight", em meio à redução da incerteza tarifária, ausência de chance de recessão e espaço para novos cortes nas taxas de juros.

No entanto, a única exceção foi o dólar, que o Morgan Stanley espera que continue sob pressão devido a "uma convergência dos juros e do crescimento dos EUA em relação a seus pares", disse em uma nota no final da terça-feira.

"Esperamos que os ativos em dólar superem amplamente o desempenho do resto do mundo, com a notável exceção do próprio dólar (...) em um cenário de desaceleração da economia global, mas ainda em expansão", disse o Morgan Stanley.