Nike planeja elevar preços nos EUA na próxima semana e voltar a ofertar produtos na Amazon

A empresa obtém uma parte significativa de seus calçados da China e do Vietnã. Com a temporada de volta às aulas no país se aproximando, a Nike informou que não elevará preços de produtos infantis.

"Avaliamos regularmente nossos negócios e fazemos ajustes de preços como parte de nosso planejamento sazonal", disse a Nike.

Os preços dos tênis que custam mais de US$150 terão um aumento de até US$10, enquanto os produtos com preços abaixo de US$100 não sofrerão reajustes. Os tênis Air Force 1 da Nike, que custam US$155, estão isentos do aumento.

A CNBC foi a primeira a noticiar os aumentos de preços.

A marca alemã de artigos esportivos Puma disse neste mês que reduziu as remessas da China para os EUA e pode aumentar os preços no país devido às tarifas.

