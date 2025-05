OpenAI, Google e xAI lutam por talentos em IA com desembolsos de milhões de dólares

"Os laboratórios de IA abordam a contratação como um jogo de xadrez", disse Ariel Herbert-Voss, presidente-executiva da startup de segurança cibernética RunSybil e ex-pesquisadora da OpenAI que entrou na luta por talentos depois de lançar sua própria empresa.

"Eles querem agir o mais rápido possível e, por isso, estão dispostos a pagar muito por candidatos com conhecimentos especializados e complementares, assim como as peças do jogo. Eles pensam: será que tenho torres suficientes? Cavalos suficientes?"

Empresas como a OpenAI e o Google, ansiosas para chegar ou se manter à frente na corrida para criar os melhores modelos de IA, cortejam esses colaboradores cujo trabalho pode fazer com que as empresas se tornem grandes ou pequenas.

Noam Brown, um dos pesquisadores por trás das recentes descobertas de IA da OpenAI em matemática complexa e raciocínio científico, disse que, quando explorou oportunidades de emprego em 2023, viu-se sendo cortejado pela elite da tecnologia: almoço com o fundador do Google, Sergey Brin, pôquer com Sam Altman e uma visita em um jato particular de um investidor.

Elon Musk também fará ligações para fechar candidatos para a xAI, sua empresa de IA, disseram duas pessoas que falaram com ele.

No final das contas, Brown disse que escolheu a OpenAI porque ela estava disposta a colocar recursos - tanto de funcionários quanto de computação - por trás do trabalho que o entusiasmava.