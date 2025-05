Parlamentares republicanos tentam se unir em torno de legislação tributária de Trump

Por Bo Erickson e David Morgan

WASHINGTON (Reuters) - Deputados republicanos estavam tentando nesta quarta-feira fechar um acordo para aprovar o projeto de lei de corte de impostos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com as discussões durante a madrugada focadas em redução de gastos e incentivos para norte-americanos em Estados com altos impostos.

O Comitê de Regras da Câmara dos Deputados iniciou o debate por volta da 2h (horário de Brasília), com o objetivo de aprovar um projeto que, segundo estimativas, acrescentará trilhões de dólares à dívida de US$36,2 trilhões do país. O sucesso na Câmara prepararia o terreno para semanas de debate no Senado.