Petrobras diz em carta ao Ibama que sonda chega à Foz do Amazonas até o fim de junho

Por Rodrivo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras afirmou ao Ibama nesta semana que a limpeza da sonda NS-42 estará concluída até o final de maio e que o equipamento que integrará um simulado de vazamento de petróleo na Foz do Amazonas chegará ao local até o final de junho, segundo carta da empresa ao órgão ambiental federal vista pela Reuters nesta quarta-feira.

A informação confirma reportagem publicada na véspera pela Reuters, com base em fontes com o conhecimento do assunto, de que a sonda estaria pronta para viajar com destino às águas ultraprofundas da Costa do Amapá até o final do mês.