Projeto que flexibiliza licenciamento ambiental avança no Senado sob críticas de conservacionistas

A discussão da proposta ganha ainda mais importância em um ano em que o país vai sediar a conferência mundial do clima, a COP30, em Belém, em novembro.

Dentro do governo, há uma disputa de visões, com um lado liderado pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, apontando o que considera um duro retrocesso na lei, e do outro, ministros como Carlos Fávaro, da Agricultura, e Rui Costa, da Casa Civil, que defendem a necessidade de mudanças na lei para destravar investimentos em áreas como o agronegócio e obras de infraestrutura.

De acordo com fontes ouvidas pela Reuters, o Palácio do Planalto tem se envolvido pouco nas negociações, até pelas próprias disputas internas, e também pela dificuldade de lidar com uma base aliada que é, em grande parte, favorável ao projeto. Além disso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (UB-AP), defende as mudanças no licenciamento.

A última versão do texto, que passou na terça-feira nas comissões de Meio Ambiente e de Agricultura do Senado com apoio até de aliados do governo, permite que empreendimentos de pequeno ou médio impacto -- como barragens e projetos de saneamento básico, por exemplo -- tenham direito a promover um licenciamento ambiental autodeclaratório.

Na prática, essas obras não precisariam do aval de um órgão ambiental como o Ibama para liberarem suas atividades.

Outro ponto do texto, uma reivindicação da bancada ruralista, prevê isenção de licenciamento ambiental para empreendimentos agropecuários para cultivo de espécies de interesse agrícola, além de pecuária extensiva, semi-intensiva e intensiva de pequeno porte.