Só teremos convicção sobre desaceleração da atividade no fim do ano, diz diretor do BC

De acordo com o diretor, a ata deixou "bastante aberto" o que o BC fará na reunião de junho com a taxa básica Selic, hoje em 14,75% ao ano.

No mercado, uma das principais dúvidas é se o BC manterá a Selic neste nível em junho, finalizando o atual ciclo de altas, ou se ainda promoverá um aumento adicional de 0,25 ponto percentual.

O diretor do BC ponderou que, apesar da recente trégua tarifária entre Estados Unidos e China, a incerteza continua a despeito de os mercados terem se acalmado sensivelmente.

Ao mesmo tempo, afirmou que os membros do Copom estão "na mesma direção", acrescentando que a política monetária precisa estar mais apertada do que estaria caso não houvesse desancoragem das expectativas de inflação.

No último relatório Focus, divulgado na segunda-feira, as medianas das previsões de inflação do mercado estavam em 5,50% para 2025 e 4,50% para 2026 -- em ambos os casos bem acima do centro da meta perseguida pelo BC, de 3%. A margem de tolerância para a meta é de 1,5 ponto percentual.

Em sua apresentação, David afirmou que as projeções do Focus não parecem nem um pouco compatíveis com uma autoridade que persegue a meta de inflação, mas ele ressaltou que o tempo vai demonstrar que o BC "persegue, sim, a meta de inflação".