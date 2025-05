STOXX 600 se afasta da máxima de dois meses com quedas de JD Sports e Julius Baer

As ações do Julius Baer recuavam 4,6% depois que o banco suíço relatou um encargo de 130 milhões de francos suíços (US$156,4 milhões) de uma revisão da carteira de crédito e anunciou a substituição de seu diretor de risco.

A JD Sports perdia 6,5%, ficando na parte inferior do STOXX 600, depois que a varejista britânica de material esportivo divulgou uma queda de 2% nas vendas do primeiro trimestre e alertou que os preços mais altos em seu principal mercado, os EUA, podem afetar a demanda dos clientes.

Para assustar ainda mais os investidores, dados mostraram que a inflação do Reino Unido subiu mais do que o esperado em abril, inclusive em áreas importantes observadas de perto pelo Banco da Inglaterra, complicando o caminho em direção a cortes graduais na taxa de juros.

Investidores estão preocupados com a falta de progresso em acordos comerciais, à medida que o prazo se aproxima do fim para a trégua de 90 dias do presidente dos EUA, Donald Trump, em relação às tarifas, bem como com uma legislação tributária nos EUA, que tem levantado preocupações sobre a saúde fiscal.

. Em LONDRES, o índice Financial Times recuava 0,13%, a 8.769 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX caía 0,43%, a 23.933 pontos.