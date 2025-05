Trump diz que considera abrir capital das empresas de crédito imobiliário Fannie Mae e Freddie Mac

Por Jasper Ward

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que tomará uma decisão em breve sobre a possível abertura de capital das empresas de financiamento hipotecário Fannie Mae e Freddie Mac, dizendo que está "considerando muito seriamente" fazer isso.

Em uma publicação na rede Truth Social, Trump disse que falará com o secretário do Tesouro, Scott Bessent,com o secretário do Comércio, Howard Lutnick, e com o diretor federal de Financiamento Imobiliário, William Pulte.