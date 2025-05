UE planeja taxa de 2 euros para pacotes de baixo valor em revés para Shein e Temu

A taxa precisa ser aprovada pelos governos da UE, que ainda não a discutiram, e pelo Parlamento Europeu. A França solicitou essa medida no mês passado.

O Executivo da UE disse que a taxa cobriria o trabalho para garantir a conformidade do grande número de pacotes com as regras da UE, como a segurança dos brinquedos, e seria incorrida pelo varejista online, e não pelos clientes.

"Com 4,6 bilhões de pacotes, não é possível ter controles adequados e introduzi-los custa muito dinheiro e, portanto, é justo pedir ao Alibaba, Temu ou Shein que paguem sua parte justa do custo", disse Bernd Lange, presidente do comitê de comércio do Parlamento Europeu, a repórteres nesta quarta-feira.

Shein e Temu não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

O Ministério das Relações Exteriores da China disse esperar que a UE cumpra seu compromisso com a abertura e "forneça um ambiente de negócios justo, transparente e não discriminatório para as empresas chinesas".

A Comissão apresentou uma proposta de taxa de manuseio de 2 euros por pacote entregue diretamente ao cliente ou uma taxa de 50 centavos para pacotes manuseados por um depósito dentro da UE.