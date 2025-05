UE visa remover barreiras aos negócios para aumentar competitividade em meio às tarifas dos EUA

A Comissão também incentivará coalizões de membros da UE dispostos a liberar profissões regulamentadas, como enfermagem ou mecânica.

Cada membro da UE regulamenta, em média, 212 profissões, em alguns casos exigindo taxas, o que significa que as pessoas qualificadas em um país da UE têm dificuldade de se mudar para trabalhar em outro. Na Alemanha, até um terço da força de trabalho está em uma profissão regulamentada.

A Comissão também propôs a redução de uma série de exigências, como sobre privacidade de dados e cadeias de oferta de baterias, para cortar 400 milhões de euros de custos anuais para as 38.000 empresas de média capitalização do bloco, com 250 a 750 trabalhadores.

As regras atuais desestimulam o crescimento, tratando as empresas que se expandem para além de 250 funcionários como grandes empresas com maiores obrigações de conformidade.