Wall St recua com foco em lei sobre impostos de Trump

Por Shashwat Chauhan e Kanchana Chakravarty

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street caíam e os rendimentos dos títulos do governo subiam nesta quarta-feira, com os investidores de olho em um debate crucial sobre o projeto de lei de corte de impostos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O Comitê de Regras da Câmara dos Deputados marcou uma audiência de madrugada, com os republicanos tentando superar as divisões internas sobre os cortes no programa de saúde Medicaid e as isenções fiscais nos Estados costeiros de alto custo.