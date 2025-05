Wall Street despenca com preocupações crescentes sobre dívida dos EUA

Por Chibuike Oguh

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos fecharam em forte queda nesta quarta-feira, com o salto dos rendimentos dos Treasuries devido às preocupações de que a dívida do governo norte-americano pode aumentar em trilhões de dólares se o Congresso aprovar o projeto de lei de corte de impostos proposto pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 1,62%, para 5.843,09 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 1,41%, para 18.873,22 pontos. O Dow Jones caiu 1,92%, para 41.856,74 pontos.