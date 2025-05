Atividade empresarial dos EUA melhora em maio, mostra PMI

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - A atividade empresarial dos Estados Unidos acelerou em maio em meio a uma trégua na guerra comercial com a China, mas as tarifas abrangentes do presidente Donald Trump sobre produtos importados elevaram os preços para empresas e consumidores.

A pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI) da S&P Global indicou nesta quinta-feira uma aceleração da inflação nos próximos meses e desaceleração do mercado de trabalho, um lembrete de que a estagflação continua sendo um risco para a economia apesar das medidas do governo Trump para diminuir as tensões comerciais com Pequim.