Batalha do BCE contra a inflação está quase no fim, mostra ata

FRANKFURT (Reuters) - A inflação da zona do euro está quase vencida e as tensões comerciais podem pesar sobre os preços no curto prazo, mesmo que uma via comercial possa ser inflacionária mais adiante, argumentaram os membros do BCE no mês passado, de acordo com a ata de sua reunião de 16 e 17 de abril.

O Banco Central Europeu cortou as taxas de juros pela sétima vez em um ano no mês passado e alertou que o crescimento econômico sofrerá um grande impacto das tarifas dos Estados Unidos, reforçando as apostas de um afrouxamento monetário ainda maior nos próximos meses.

"Os membros expressaram maior confiança de que a inflação retornará à meta no médio prazo e que a luta contra o choque inflacionário está quase no fim", disse o BCE na ata da reunião. "Portanto, é provável que as forças desinflacionárias dominem no curto prazo."