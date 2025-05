BYD supera vendas da Tesla na Europa pela 1ª vez, diz Jato

Além disso, as paradas de produção para preparar as fábricas da Tesla para a produção do crossover Model Y redesenhado causaram uma queda montagem e nas vendas de veículos da empresa no primeiro trimestre.

Analistas também atribuíram a queda nas vendas ao fato dos clientes estarem esperando que as versões mais baratas do novo Model Y, o veículo mais vendido da Tesla, se tornem mais amplamente disponíveis.

(Por Akash Sriram)