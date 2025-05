China e Hong Kong acompanham perda de pares regionais em meio a preocupações fiscais nos EUA

Os bancos tiveram desempenho positivo, com o subíndice do setor subindo 1%. O setor de mineração também avançou, uma vez que os investidores correram para ativos seguros, como o ouro, após as crescentes preocupações com o aumento da dívida do governo dos EUA.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,19%, enquanto o Hang Seng China Enterprises teve queda de 1,19%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,84%, a 36.985 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,22%, a 3.380 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,06%, a 3.913 pontos.