Confiança empresarial na Alemanha melhorou em maio, mostra pesquisa do Ifo

Por Maria Martinez

BERLIM (Reuters) - A confiança das empresas da Alemanha melhorou um pouco mais do que o esperado em maio, segundo uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira, com as empresas menos pessimistas em relação a suas perspectivas futuras.

O instituto Ifo disse que seu índice de clima de negócios subiu para 87,5 em maio, de 86,9 em abril. Analistas consultados pela Reuters previam alta para 87,4.