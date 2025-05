Diretor do Fed vê caminho para cortes de juros ainda neste ano, informa Fox Business

Se essas tarifas atingirem o limite inferior da faixa dos níveis agressivos anunciados no início da guerra comercial global pelo presidente Donald Trump, então a perspectiva parece sólida.

"Se conseguirmos reduzir as tarifas para perto de 10% e tudo isso for selado, concluído e entregue em algum lugar até julho, estaremos em boa forma para o segundo semestre do ano", disse Waller.

"Então, estaremos em uma boa posição para fazer cortes nos juros durante a segunda metade do ano."

O diretor não disse como ou quando ele espera que o Fed reduza a atual faixa da taxa de juros, que está entre 4,25% e 4,5%.

Os mercados estão prevendo uma quantidade modesta de cortes de juros neste ano, mesmo com as autoridades do Fed e muitos no setor privado reconhecendo a enorme incerteza em torno das perspectivas ligadas à política comercial.

Muitos dos aspectos mais agressivos da política tarifária estão suspensos enquanto se aguarda as negociações de acordos comerciais, portanto, ainda há pouca clareza sobre como as coisas vão se desenrolar.