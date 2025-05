Dólar se recupera e fecha em alta ante o real em reação ao aumento do IOF

O dólar à vista fechou em alta de 0,35%, aos R$5,6611. No mês, a divisa acumula baixa de 0,27%.

No início do dia o dólar subia ante o real, em sintonia com o avanço da moeda norte-americana no exterior e com a queda do petróleo -- produto importante da pauta de exportação brasileira.

Mas já no início da tarde a moeda se firmou em baixa, enquanto investidores se posicionavam antes da divulgação pelo governo, às 14h30, do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias, referente ao segundo bimestre do ano.

Por volta das 14h15 -- antes mesmo da divulgação -- o dólar despencou, em meio a informações do jornal Valor Econômico de que a contenção seria de R$31 bilhões e haveria aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

A confirmação do número foi feita pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, e posteriormente oficializada pelos Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.

O governo anunciou uma contenção de R$31,3 bilhões em gastos dos ministérios para cumprir regras fiscais, incluindo um contingenciamento de R$20,7 bilhões e um bloqueio de R$10,6 bilhões. Sem essa contenção, o resultado primário de 2025 seria de déficit de R$51,7 bilhões -- fora da meta do governo para o ano.