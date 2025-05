Dólar sobe com quedas dos preços do petróleo e antes de relatório de receitas e despesas

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,42%, a R$5,681 na venda.

Os movimentos do real tinham como pano de fundo a fraqueza de divisas emergentes no exterior, com a moeda norte-americana avançando sobre o peso mexicano, o rand sul-africano e o peso chileno.

Pesavam sobre os ativos emergentes as fortes quedas dos preços do petróleo no pregão, com perdas de quase 2%, após relatos de que a Opep+ está discutindo o aumento da produção do combustível para julho, elevando temores de que a alta da oferta possa exceder a demanda.

As moedas emergentes tendem a ficar pressionadas com as quedas do petróleo, uma vez que muitos desses países, como o Brasil, dependem economicamente da exportação da commodity.

Os investidores nacionais também pareciam estar se posicionando de forma defensiva antes do Relatório de Receitas e Despesas Primárias do segundo bimestre, que será divulgado pelos Ministérios da Fazenda e do Planejamento às 14h30. No documento, o governo avalia eventuais descasamentos na execução do Orçamento do ano e pode indicar a necessidade de contingenciamento ou bloqueio de despesas para assegurar o cumprimento da meta fiscal e do limite de gastos.

Uma coletiva de imprensa sobre o relatório, com a presença do ministro Fernando Haddad, e da ministra do Planejamento, Simone Tebet, ocorrerá às 15h.