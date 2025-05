Dono do OnlyFans negocia venda da plataforma por cerca de US$8 bilhões, dizem fontes

As negociações estão em andamento pelo menos desde março, disseram as fontes. Três fontes disseram que um acordo pode ser alcançado na próxima semana ou em duas semanas. As fontes também alertaram que não há certeza de que um acordo será fechado e pediram anonimato antes de um anúncio oficial.

Uma oferta pública inicial também está sendo considerada, disseram três das fontes.

O único acionista da empresa é Leonid Radvinsky, um ucraniano-americano cuja localização não pôde ser confirmada. Ele comprou o OnlyFans em 2018 e pagou a si mesmo pelo menos US$1 bilhão em dividendos nos últimos três anos, segundo documentos britânicos.

No ano passado, a Reuters publicou uma série de reportagens investigativas do OnlyFans que documentaram reclamações em registros policiais e judiciais dos EUA, de que material de abuso sexual infantil e pornografia não consensual apareceram no site desde 2019. A série também identificou casos de traficantes sexuais usando a plataforma para abusar e explorar mulheres.

A pornografia torna o OnlyFans intocável para muitos grandes bancos e investidores, disseram fontes à Reuters, porque a devida diligência pode encontrar conteúdo ilegal, como material de abuso sexual infantil, vítimas de tráfico e pornografia não consensual.

O New York Post informou na quarta-feira que a empresa estava explorando uma possível venda.