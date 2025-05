Esboço de comunicado do G7 promete combater "desequilíbrios excessivos" na economia global, informa Bloomberg News

Os líderes disseram que concordaram "com a importância de um campo de jogo nivelado e com a adoção de uma abordagem amplamente coordenada para lidar com os danos causados por aqueles que não cumprem as mesmas regras e não são transparentes", relatou.

A reportagem disse que o esboço do documento não menciona a China, mas reconhece um aumento no que chamou de remessas internacionais de baixo valor, também chamadas de pacotes "de minimis", geralmente de varejistas chineses como Temu e Shein.

Os países do G7 considerarão opções para aumentar as sanções à Rússia se um cessar-fogo com a Ucrânia não for alcançado, disse a reportagem.

A Reuters não pôde confirmar imediatamente os relatos.

Os líderes de finanças dos países do G7 - Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália e Japão - estão se reunindo em Banff, no Canadá.

Os relatos podem ser parte de um comunicado final que está sendo preparado para resumir três dias de reuniões entre as autoridades.