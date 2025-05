EUA dizem concordar com Japão que taxa dólar-iene atual reflete fundamentos

Bessent e Kato "reafirmaram sua crença compartilhada de que as taxas de câmbio devem ser determinadas pelo mercado e que, no momento, a taxa de câmbio dólar-iene reflete os fundamentos", disse o Departamento do Tesouro em um comunicado.

Eles se reuniram à margem do encontro dos ministros das Finanças do G7 em Banff, no Canadá.

Em uma declaração bastante contraditória, no entanto, o departamento também disse que, como na reunião anterior, em abril, eles não discutiram os níveis cambiais.

Questionado sobre a alegação do Tesouro de que as taxas de câmbio refletem os fundamentos em uma coletiva de imprensa posterior, Kato disse que não está em posição de comentar, mas acrescentou que não discutiu "níveis de taxa de câmbio".

"Concordamos que as taxas de câmbio devem ser definidas pelos mercados", disse ele.

O dólar saltou brevemente para 144,40 ienes após a declaração dos EUA, mas a falta de confirmação do lado japonês fez com que o dólar recuasse para 143,50 ienes.