FAA autoriza próximo voo da nave SpaceX e expande zonas de risco de detritos

A FAA disse em um comunicado que aprovou o próximo voo da Starship que está em "contato e colaboração estreitos" com o Reino Unido, Ilhas Turks e Caicos, Bahamas, México e Cuba -- país que a Starship sobrevoa ou se aproxima em seu caminho para o espaço -- enquanto monitora a conformidade regulatória da SpaceX em voos futuros.

Detritos das duas últimas explosões de testes da Starship -- uma em janeiro e outra em março -- choveram sobre Turks e Caicos, um território britânico ultramarino, e áreas do Caribe, deixando moradores em estado de choque e provocando esforços de limpeza por parte da equipe da SpaceX e das autoridades locais.

A FAA expandiu uma zona de exclusão predeterminada, ou Área de Risco de Aeronaves, para a rota de voo da Starship de 885 milhas náuticas para 1.600 milhas náuticas, estendendo-a para o leste a partir do local de lançamento da SpaceX, na costa sul do Texas, e através do Estreito da Flórida, incluindo as Bahamas e as Ilhas Turks e Caicos.

"Com a determinação do retorno do veículo Starship ao voo, o Starship Flight 9 está autorizado para lançamento", disse a FAA, que supervisiona a segurança do lançamento de foguetes comerciais.

"A FAA considera que a SpaceX atende a todos os rigorosos requisitos de segurança, ambientais e outros requisitos de licenciamento."

A FAA disse que expandiu o tamanho das áreas de risco sobre os EUA e outros países ao longo da trajetória da Starship para o espaço com base em uma análise de segurança de voo atualizada, complexo cálculo matemático que leva em conta as probabilidades de falha do veículo e eventuais vítimas públicas.