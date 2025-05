Governo define contenção de R$31,3 bi em gastos de ministérios e prevê aumento de IOF

Segundo os cálculos oficiais, a receita líquida do governo, que exclui transferência a Estados e municípios, deve ficar R41,7 bilhões menor do que o estimado no Orçamento, a R$2,318 trilhões.

Nessa área, o governo reduziu os ganhos previstos neste ano com exploração de recursos naturais, concessões e permissões.

Pelo arcabouço fiscal, as despesas do governo podem crescer a um ritmo de 70% da variação da arrecadação, sendo limitadas a uma alta real anual de 0,6% a 2,5%.

No documento, o governo informou que elevará o limite de gastos em R$12,4 bilhões neste ano, ação autorizada pelas normas fiscais para compensar a variação da inflação entre o envio do Orçamento em agosto de 2024 e o fechamento do ano.

(Por Bernardo Caram e Alberto Alerigi Jr., com reportagem adicional de Fabrício de Castro)