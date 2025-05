Governo vai anunciar contenção de R$31 bi e aumento do IOF, diz Renan Filho

SÃO PAULO (Reuters) -O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que o governo vai anunciar nesta quinta-feira um decreto de contenção de gastos no valor de R$31 bilhões e aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Segundo o ministro, que falou em leilão da rodovia BR-163, o incremento de IOF "vai aumentar um pouco a receita e garantir as regras do arcabouço fiscal".

"O governo vai anunciar hoje à tarde duas medidas. Uma no sentido de conter despesas, vai anunciar o mais robusto decreto de contingenciamento de todo governo do presidente Lula, no valor de R$31 bilhões", disse o ministro.