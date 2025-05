Ibama e Petrobras vão se reunir para definir data do simulado na Foz do Amazonas

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Equipes do Ibama e da Petrobras vão se reunir para definir, em comum acordo, a data do simulado de exploração de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas, disse nesta quinta-feira o presidente do órgão ambiental, Rodrigo Agostinho.

Ele comentou, durante evento no Rio de Janeiro, que ainda não sabe se será possível fazer o simulado na Foz do Amazonas até o fim de junho, como quer a Petrobras.

A Petrobras afirmou ao Ibama nesta semana que a limpeza da sonda NS-42, que integrará o simulado de vazamento de petróleo na região, estará concluída até o final de maio.