Ibovespa oscila pouco na abertura com exterior e relatório de receitas e despesas no radar

SÃO PAULO - O sinal positivo prevalecia na bolsa paulista nos primeiros negócios desta quinta-feira, após ajustes na véspera, mas a queda dos papéis da Petrobras na esteira do declínio do petróleo no exterior freava o fôlego do Ibovespa.

Às 10h10, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, avançava 0,12%, a 138.050,13 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 18 de junho, subia 0,15%.

(Por Paula Arend Laier)