Importação seguirá pressionando indústria do aço nos próximos meses, diz Inda

Pelas contas do Inda, a importação de aço plano no Brasil em abril cresceu 21% sobre um ano antes, para 293,26 mil toneladas, acumulando de janeiro ao final do mês passado uma expansão de 31,7%, para 1,09 milhão de toneladas.

O avanço ocorreu mesmo com o regime de cotas e tarifas criado pelo governo federal no ano passado, e que vai expirar no final deste mês se não for renovado.

Até agora o governo federal deu poucas indicações sobre seu interesse em estender o esquema que prevê 25% de tarifa para 11 produtos siderúrgicos que ultrapassarem cotas de importação estabelecidas com base nos volumes que chegaram ao país em 2023.

Loureiro citou que "há boatos" de que o governo poderá optar por modificar o esquema para eliminar as cotas e definir os 25% de sobretaxa sobre todos os produtos siderúrgicos da China na próxima semana, mas frisou que os rumores são mais baseados na esperança do setor, que há meses cobra do governo mais medidas de defesa comercial.

Segundo ele, o principal porto importador de aço plano do Brasil, São Francisco do Sul (SC), tem um line-up de navios esperando para descarregar ou que avisaram que vão chegar ao terminal nos próximos meses que soma cerca de 750 mil toneladas, fora as cerca de 200 mil toneladas que já estão nos depósitos.

"Está muito claro para nós que mesmo venha uma solução... Esse material vai fazer pressão sobre o mercado pelo menos nos próximos quatro a cinco meses", afirmou.