Instituições avaliam crédito habitacional ainda restritivo no 2º tri, diz pesquisa do BC

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - As instituições financeiras no Brasil avaliam que as condições de oferta de crédito no segundo trimestre deste ano devem seguir restritivas, em especial no caso dos financiamentos imobiliários, informou nesta quinta-feira o Banco Central.

De acordo com a Pesquisa Trimestral de Condições de Crédito, o crédito habitacional enfrenta dificuldades ligadas ao custo e à disponibilidade de funding para as operações, além de fatores como o comprometimento da renda dos consumidores, a inadimplência e a menor tolerância ao risco.