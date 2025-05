Japão rebaixa visão sobre economia global com as tarifas dos EUA

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O governo do Japão rebaixou nesta quinta-feira sua avaliação sobre a economia global em face da incerteza sobre a política comercial dos Estados Unidos, sinalizando seu alarme sobre as consequências cada vez maiores das tarifas do presidente Donald Trump.

Em seu relatório econômico mensal de maio, o governo também revisou para baixo sua avaliação da economia dos EUA pela primeira vez em quase três anos, dizendo que a expansão está se moderando.