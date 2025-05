Juros médios caem com contenção de R$31,3 bi de gastos pelo governo, mas IOF cria ruídos

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,8%, em alta de 9 pontos-base ante 13,89% do ajuste, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,88%, ante 13,96%.

As taxas dos DIs cediam desde a manhã, acompanhando o recuo dos rendimentos dos Treasuries no exterior, mas a expectativa dos investidores girava em torno da divulgação pelo governo, às 14h30, do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias, referente ao segundo bimestre do ano.

Por volta das 14h15 -- antes mesmo da divulgação -- as taxas despencaram, em meio a informações do jornal Valor Econômico de que a contenção seria de 31 bilhões e haveria aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). A confirmação do número foi feita pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, e posteriormente oficializada pelos Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.

O governo anunciou uma contenção de R$31,3 bilhões em gastos dos ministérios para cumprir regras fiscais, incluindo um contingenciamento de R$20,7 bilhões e um bloqueio de R$10,6 bilhões. Sem essa contenção, o resultado primário de 2025 seria de déficit de R$51,7 bilhões -- fora da meta do governo para o ano.

Três profissionais consultados pela Reuters afirmaram que o mercado aprovou os números em um primeiro momento, já que a expectativa era de contenção entre R$10 bilhões e R$15 bilhões. Na prática, a mensagem passada pelo governo seria de disciplina fiscal.

Às 15h32, com os números divulgados e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, iniciando a entrevista coletiva sobre o relatório, a taxa do DI para janeiro de 2031 atingiu a mínima de 13,67%, em baixa de 22 pontos-base ante o ajuste da véspera.