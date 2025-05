Líderes de finanças do G7 tentam minimizar disputas tarifárias e alcançar consenso

As discussões incluíram o apoio à Ucrânia, a ameaça de políticas econômicas não mercantis de países como a China e o combate a crimes financeiros e ao tráfico de drogas.

"Tive um dia muito produtivo", disse o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, a repórteres, quando perguntado sobre suas reuniões bilaterais ao deixar o local para um jantar com outros ministros e presidentes de bancos centrais do G7.

Os líderes de finanças estavam se esforçando para evitar a repetição de uma reunião financeira do G7 organizada pelo Canadá em 2018, quando as tarifas de aço e alumínio do primeiro mandato de Trump tornaram impossível uma declaração conjunta.

Essa reunião, descrita como o "G6 mais um", terminou com Canadá, Japão, Alemanha, França, Reino Unido e Itália expressando "preocupação e decepção unânimes" com as tarifas de Trump.

As tarifas de Trump são muito mais extensas desta vez, mas fontes do G7 disseram que houve um esforço para chegar a um acordo com Bessent.

"Houve uma melhora significativa no clima", disse um porta-voz do ministro das Finanças da França, Éric Lombard, após a reunião bilateral de Lombard com Bessent. "Tivemos uma discussão sincera e honesta entre aliados".