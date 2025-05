Marina diz que aprovação de mudanças em licenciamento ambiental é "golpe de morte"

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, chamou nesta quinta-feira de "golpe de morte" a aprovação de um projeto no Senado, na véspera, que flexibiliza as regras de licenciamento ambiental no país.

"A gente não pode retroceder nenhum centímetro nas agendas que o Brasil avançou, inclusive no licenciamento ambiental, que agora sofreu um golpe de morte no Congresso Nacional", disse Marina durante evento no Jardim Botânico do Rio de Janeiro sobre o Dia Internacional da Biodiversidade.

O projeto que enfraque as exigências do licenciamento ambiental, que está em tramitação há quase duas décadas, ainda vai para a Câmara dos Deputados, e a ministra pediu que a população se mobilize contra a mudança no regramento ambiental.