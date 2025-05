Membro do BC do Japão descarta possibilidade de intervenção para conter alta dos rendimentos dos títulos

Embora o resultado das negociações comerciais de Tóquio com Washington possa se tornar mais claro, as tarifas dos EUA provavelmente exercerão uma "pressão negativa bastante forte" sobre a economia, disse ele.

"Quando a perspectiva é tão incerta, não faz sentido agir sobre a taxa de juros", disse ele em uma coletiva de imprensa, enfatizando a necessidade de adiar o aumento dos juros por enquanto. "É importante evitar movimentos e avaliar os acontecimentos."

Embora as perspectivas cada vez menores de um aumento dos juros no curto prazo tenham mantido os rendimentos de vencimentos mais curtos, as taxas dos títulos do governo japonês (JGBs) de prazo mais longo atingiram recordes históricos nesta semana em meio a pedidos de políticos por grandes gastos fiscais.

O aumento nos rendimentos levou alguns analistas a especular que o Banco do Japão poderia aumentar a compra de títulos em uma operação de emergência ou dar um alerta verbal contra movimentos rápidos do mercado.

"Os rendimentos dos títulos, às vezes, apresentam movimentos voláteis que refletem várias visões sobre as perspectivas econômicas", disse Noguchi.

"Às vezes, os bancos centrais precisam tomar medidas para estabilizar os mercados. Não creio que estejamos vendo uma situação em que seja necessário fazer isso", disse ele, enfatizando a necessidade de permitir que as forças do mercado determinem os movimentos dos rendimentos dos títulos.