Mercado de títulos dos EUA permanece ordenado, diz FMI

NOVA YORK (Reuters) - O mercado de Treasuries permanece ordenado e os títulos do governo dos Estados Unidos continuam sendo ativos líquidos e seguros, disse uma porta-voz do Fundo Monetário Internacional (FMI) nesta quinta-feira, acrescentando que o Fundo está monitorando os planos fiscais do país.

Os rendimentos dos Treasuries de longo prazo têm subido de forma acentuada nesta semana, após um rebaixamento da nota de crédito dos EUA pela agência Moody's e enquanto parlamentares discutem um projeto de lei abrangente que, segundo analistas, pode acrescentar trilhões de dólares à dívida do governo.

"Embora tenha havido alguma volatilidade, o funcionamento dos mercados, inclusive o mercado de Treasuries, tem sido até agora ordenado", disse a diretora de comunicações do FMI, Julie Kozack, a repórteres nesta quinta-feira.