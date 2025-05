Motiva mantém concessão da BR-163 no Mato Grosso do Sul

SÃO PAULO (Reuters) -A Motiva, antiga CCR, garantiu nesta quinta-feira a manutenção da concessão da rodovia BR-163, no Mato Grosso do Sul, por mais 29 anos, na primeira "otimização" de contrato rodoviário realizada no país.

A empresa, que venceu o primeiro contrato de concessão da BR-163 em 2013 e afirma que já investiu cerca de R$1 bilhão na estrada, foi a única a apresentar proposta pela rodovia de 847 quilômetros.

A BR-163 MS corta o Estado de norte ao sul e compõe a chamada Rota Bioceânica, um projeto para conectar o Brasil ao Oceano Pacífico por meio de um corredor logístico que passa por Paraguai, Argentina e Chile, de acordo com o Ministério dos Transportes.