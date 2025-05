Nagel, do BCE, diz que mercado parecia perto de um "colapso nuclear" após tarifas de Trump

BANFF, Canadá (Reuters) - Os mercados financeiros pareciam estar perto de um "colapso nuclear" depois que os Estados Unidos anunciaram tarifas abrangentes em 2 de abril, disse o formulador de política monetária do Banco Central Europeu Joachim Nagel nesta quinta-feira, argumentando que isso ajudou a disciplinar o governo dos EUA.

As ações, os títulos e a moeda dos Estados Unidos caíram após o anúncio do presidente Donald Trump, levantando até mesmo dúvidas entre os investidores sobre o status de porto seguro do dólar e da dívida pública dos EUA.

"Às vezes, em certos dias, eu tinha a sensação de que não estávamos longe de um colapso nuclear nos mercados financeiros", disse Nagel, que dirige o Bundesbank da Alemanha, a repórteres à margem de uma reunião do G7 no Canadá.