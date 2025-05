Nagel pede cautela em decisões do BCE e diz que taxa de juros atual não é restritiva

BANFF, Canadá (Reuters) - A taxa de juros do Banco Central Europeu não está mais prejudicando o crescimento econômico, disse o membro do banco Joachim Nagel nesta quinta-feira, pedindo cautela nas futuras decisões de política monetária.

"Depois de sete cortes na taxa de juros, nossa taxa de depósito está em 2,25%, um nível que certamente não pode mais ser descrito como restritivo", disse Nagel, que também é presidente do banco central alemão, a repórteres à margem de uma reunião do G7, no Canadá.

"Dado o contínuo alto nível de incerteza, devemos, portanto, permanecer cautelosos na política monetária."