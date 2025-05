Nova lei dos EUA sobre impostos "estabilizará as coisas", mas aumentará o déficit, diz chefe do JPMorgan

Por Li Gu e Selena Li

XANGAI/HONG KONG (Reuters) - O presidente executivo do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, disse nesta quinta-feira que o projeto de lei do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre impostos e gastos pode ajudar a trazer estabilidade, mas não é propício para a redução do déficit.

A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou nesta quinta-feira o projeto de lei abrangente que implementará grande parte da agenda política de Trump e sobrecarregará ainda mais o país com trilhões de dólares em dívida.