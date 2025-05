Painel dos EUA apresenta a Trump avaliação sobre compra da US Steel por Nippon Steel, diz a fonte

Por Alexandra Alper

(Reuters) - Um painel de segurança nacional dos Estados Unidos apresentou na quarta-feira uma recomendação ao presidente do país, Donald Trump, sobre a oferta de US$14,9 bilhões da Nippon Steel para a compra da U.S. Steel, disse uma fonte familiarizada com o assunto, sem fornecer mais detalhes sobre seu conteúdo.

A apresentação está em conformidade com um decreto assinado por Trump no mês passado, que encarregou o Comitê de Investimento Estrangeiro nos EUA de delinear se quaisquer medidas propostas pelas empresas atenuam os riscos de segurança nacional previamente alegados pelo comitê.