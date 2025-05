Patria adquire cerca de R$2,5 bi em fundos imobiliários da Genial

A conclusão da transação ainda está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e das respectivas assembleias de cotistas dos FIIs, segundo a gestora.

Os fundos envolvidos são MALL11 (shoppings), BPFF11 (FoF), PLCR11 (CRIs), SPTW11 (escritórios), GLOG11 (logística), PLCA11 (CRAs), somando quase 190 mil cotistas.

Segundo o presidente-executivo do Banco Genial, André Schwartz, a transferência ocorreu em um "momento oportuno de consolidação dos gestores de fundos imobiliários". Segundo ele, a gestora de recursos segue administrando um volume expressivo, de R$73 bilhões.

"O capital levantado com essa transação será reinvestido no desenvolvimento de nossa plataforma financeira e nos demais negócios do grupo", acrescentou Schwartz no comunicado conjunto.

