Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA caem enquanto mercado de trabalho permanece estável

Os empregadores têm sido bastante relutantes em demitir funcionários, apesar da crescente incerteza econômica causada pela política comercial em constante mudança do presidente Donald Trump. No entanto, os economistas preveem que as demissões aumentarão no segundo semestre de 2025, à medida que as tarifas de importação do governo diminuírem a demanda, prejudicarem as cadeias de oferta e aumentarem a inflação.

Os dados de pedidos de auxílio cobriram o período durante o qual o governo pesquisou empresas para o relatório de emprego de maio.

A economia dos EUA criou 177.000 empregos em abril. Os economistas esperam redução da abertura de vagas para menos de 100.000 por mês, o que, segundo eles, é necessário para acompanhar o crescimento da população em idade ativa.

(Reportagem de Lucia Mutikani)