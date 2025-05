Petrobras obtém aval da ANP para iniciar operação de nova plataforma em Mero

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras obteve autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para iniciar a operação do navio plataforma do tipo FPSO Alexandre de Gusmão, no campo de Mero, no pré-sal da Bacia de Santos, informou a autarquia em comunicado nesta quinta-feira.

A unidade, afretada pela Petrobras da empresa SBM Offshore, possui capacidade para produzir até 180 mil barris de petróleo por dia (bpd) e processar até 12 milhões de metros cúbicos de gás.