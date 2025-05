Plano para reestruturar projeções do Fed enfrenta obstáculos entre presidentes regionais

"Estou sempre aberta a ideias sobre como podemos ser mais transparentes", disse Beth Hammack, presidente do Fed de Cleveland.

"Na prática, fazer com que o comitê chegue a uma previsão consensual ou até mesmo a alguns cenários diferentes é realmente desafiador, e eu me preocupo com o fato de que apenas divulgar muito mais informações pode não orientar o público da maneira correta... Na verdade, isso pode deixá-los mais confusos."

Um dos objetivos das previsões mais detalhadas seria desviar um pouco a atenção do gráfico trimestral "dot plot" com as projeções de taxa de juros das autoridades, uma ferramenta de comunicação com o público que se tornou um tanto incômoda para os membros do Fed.

Uma coleção de apresentações individuais de até 19 autoridades, o Resumo de Projeções Econômicas trimestral e as projeções de juros não são agregados em uma perspectiva compartilhada.

No entanto, os mercados e o público, segundo as autoridades do Fed, ainda tratam cada divulgação trimestral como um roteiro da política monetária, com peso indevido colocado na mediana de uma distribuição frequentemente ampla de números.

Analistas reclamam que isso também não deixa claro a que o Fed está reagindo quando a perspectiva dos juros muda; se as taxas mais altas, por exemplo, decorrem de uma inflação esperada mais alta, de diferentes percepções de risco ou de mudanças em forças econômicas mais subjacentes.