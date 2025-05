Projeto de lei de corte de impostos de Trump é aprovado na Câmara dos Deputados em vitória para o presidente

Os investidores, preocupados com a situação fiscal dos EUA e com as medidas tarifárias erráticas de Trump, estão vendendo cada vez mais o dólar e outros ativos dos EUA que constituem a base do sistema financeiro global.

PRAZO PARA O TETO DA DÍVIDA

Os republicanos que apoiaram o projeto de lei argumentaram que a não aprovação aumentaria os impostos de muitas famílias. Eles também planejam usar o projeto para aumentar o teto da dívida do governo, uma medida que o Congresso deve tomar até meados do ano ou pode provocar um calote devastador.

Com uma estreita maioria de 220 a 212 votos, o presidente da Câmara, Mike Johnson, não podia se dar ao luxo de perder mais do que um punhado de votos de seu lado.

Os republicanos da ala conservadora do partido pressionaram por cortes mais profundos nos gastos a fim de diminuir o impacto orçamentário, mas encontraram resistência de moderados, que temiam que esses cortes recaíssem sobre os 71 milhões de norte-americanos inscritos no programa de saúde Medicaid.

Johnson fez alterações para atender às preocupações dos conservadores, adiantando uma nova exigência de trabalho para os beneficiários do Medicaid que entrará em vigor no final de 2026, mais cedo do que antes.