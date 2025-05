Rio Tinto busca novo presidente-executivo

Uma fonte familiarizada com o assunto disse que a diretoria havia realizado reuniões sobre a sucessão nos últimos meses com a ajuda da empresa de recrutamento de executivos MWM Consulting, examinando candidatos internos, incluindo Bold Baatar, Simon Trott e Jerome Pecresse, e também procurando líderes externos.

"A próxima geração de grandes líderes de mineração terá que ser mais agressiva do que a anterior. Há menos cobre no mercado e eles terão que assumir riscos maiores para obtê-lo", disse uma pessoa que presta consultoria para nomeações de altos executivos no setor.

As duas gigantes da mineração estão em meio a uma mudança de presidente-executivo em um momento crítico, pois a busca pelo cobre é crucial devido à demanda para uso em várias tecnologias, incluindo inteligência artificial e a transição para a energia limpa.

Uma atmosfera febril caracterizou o ano de 2024, pois as mineradoras diversificadas não conseguiram realizar fusões e aquisições de grande porte - algo que ambas as empresas esperam conseguir com uma nova liderança. Entre os candidatos internos da Rio, o Baatar, de Cingapura, diretor comercial da Rio, encontrou um forte apoio.

"Acreditamos que a comunicação, o conhecimento do portfólio e as habilidades de resolução de problemas de Baatar (conforme demonstrado durante sua função na mina de Oyu Tolgoi, na Mongólia, e na mina de Simandou, na Guiné) seriam fundamentais para liderar a Rio", disseram os analistas do RBC em uma nota.

Baatar trabalhou em posições de liderança nas divisões marítima, de vendas de minério de ferro e de marketing da Rio. Ele entrou para o Comitê Executivo em 2016, dirigindo o grupo de produtos de Energia e Minerais, antes de dirigir a divisão de cobre.