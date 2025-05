Sonda da Petrobras seguirá para Foz do Amazonas nos próximos dias, diz Ibama

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A sonda da Petrobras que será usada em simulado na Bacia da Foz do Amazonas deve ser encaminhada nos próximos dias para participar dos testes in loco, disse nessa quinta-feira o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho.

A Petrobras calcula que a viagem do equipamento até a Foz do Amazonas deva durar de 20 a 30 dias. A expectativa da estatal é de que o simulado, que a companhia considera como último passo antes da concessão da licença para a exploração da região, seja realizado até o fim de junho.

Técnicos do Ibama e da estatal ainda vão se reunir para fechar “em comum acordo" a data para o teste.