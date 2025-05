S&P 500 tem leve queda após aprovação de projeto de lei dos EUA sobre impostos na Câmara

Por Shashwat Chauhan e Kanchana Chakravarty

(Reuters) - O índice de referência S&P 500 caía nesta quinta-feira, depois que a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos votou pela aprovação do projeto de lei sobre impostos do presidente Donald Trump, que deverá sobrecarregar o país com trilhões de dólares em dívidas extras.

Se o que Trump descreveu como um "projeto de lei grande e bonito" se tornar lei, a dívida do país deve crescer cerca de U$ 3,8 trilhões ao longo da próxima década, de acordo com o independente Escritório de Orçamento do Congresso.